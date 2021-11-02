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Haberler Yaşam Bakan Koca son noktayı koydu: Okullar açık kalacak

Bakan Koca son noktayı koydu: Okullar açık kalacak

Bakan Koca son noktayı koydu: Okullar açık kalacak

2.11.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in okulların yeniden kapanabileceğine ilişkin değerlendirmesinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve okulların kapanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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