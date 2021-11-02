Cumhurbaşkanlığı’na 45 yeni personel alınacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, toplam 45 kadro için bölüm ve kontenjanlar; iktisat (10), işletme (6), kamu yönetimi (5), uluslararası ilişkiler (5), hukuk (3), maliye (6), inşaat mühendisliği (4), bilgisayar mühendisliği (2) ve endüstri mühendisliği (4) olarak belirlendi. Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları, son 2 yılda yapılan KPSS'den 70 ve üzeri puan almaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları isteniyor.

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