  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Cumhurbaşkanlığı’na 45 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanlığı’na 45 yeni personel alınacak

2.11.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, toplam 45 kadro için bölüm ve kontenjanlar; iktisat (10), işletme (6), kamu yönetimi (5), uluslararası ilişkiler (5), hukuk (3), maliye (6), inşaat mühendisliği (4), bilgisayar mühendisliği (2) ve endüstri mühendisliği (4) olarak belirlendi. Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları, son 2 yılda yapılan KPSS'den 70 ve üzeri puan almaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları isteniyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumhurbaşkanlığı’na 45 yeni personel alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.