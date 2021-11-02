Müge Anlı canlı izle Atv!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 2 Kasım Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Annesi ve ağabeyi kabrini ziyaret etti. Bilsen Pirpor neden ve nasıl öldü? İddiaların odağındaki mesajlaştığı emekli memur canlı yayında... Bilsen Pirpor kıskançlık kurbanı mı? Bilsen Pirpor'un sevgilisinin annesi konuştu,''Çok sevdim, kızım gibiydi'' dedi. Dj Gezgin cinayetindeki soru işaretleri... Şantaj parası için mi ortadan kaldırıldı? Ölüme terk edilen adamın arabası nerede? Fatma Karadağ'dan çarpıcı ve yeni açıklamalar... ''Arkadaşının üzüm bağına gömmüş olabilir''