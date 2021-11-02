  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Peki İzmir'de son durum ne? Vaka sayıları yükseldi mi? İşte detaylar...

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İzmir’de son durum ne?

02.11.2021, 15:15 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021, 15:34

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre; her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu. 16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İzmir'de son durum ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.