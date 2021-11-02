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Haberler Yaşam Türkiye-Fransa arasında ‘First Lady’ diplomasisi

Türkiye-Fransa arasında ‘First Lady’ diplomasisi

Türkiye-Fransa arasında ‘First Lady’ diplomasisi

2.11.2021

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Roma'da Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile birlikte diplomasi yürüttü. Ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın, zirvenin resmi eş programında Brigitte Macron ile yakın ilişkisi dikkati çekti. "First Lady" diplomasisi, zirvenin liderler ve eşlerine verilen akşam yemeğinde de devam etti. Brigitte Macron'un, Emine Erdoğan'ın Kovid-19 sürecinde lider eşlerine hediye ettiği, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan karanfil işlemeli maskeyi zirveye getirerek akşam yemeğinde takması da dikkati çekti.
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