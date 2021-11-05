Atv’nin sevilen dizisi ’Bir Zamanlar Çukurova’da neler oldu?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan ve Abdülkadir çıkar çatışması yaşarken, Ümit'in ölüm sebebinin açığa çıkması Züleyha'yı endişeye sürükledi.

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Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 111'inci bölümü #DengelerDeğişiyor etiketiyle gündem oldu.

Yamanlar Holding'de bir kriz daha patlak verdi. Sigorta şirketiyle görüşmesinin ardından büyük zararda olduğunu öğrenen Züleyha'nın imdadına yine Hakan yetişti. Hakan zararı kendisinin karşılayacağını söylerken, bunu duyan Abdülkadir, Hakan'a patladı. Hakan ise Abdülkadir'in tepkilerine karşılık Züleyha'ya aşık olduğunu söyledi.

CİNAYETİN BAŞ ŞÜPHELİSİ DEMİR

Ümit'in babası, kendisine gelen telefon üzerine harekete geçti ve kızının ölümünün sır perdesini aralamak için savcıyla görüştü. Yapılan otopsi sonucunda Ümit'in cinayet kurbanı olduğu açığa çıktı. Haberi gazetede okuyup telaşa kapılan Züleyha ve Fikret, savcıyla konuşurken Demir'den şüphelendiklerini ve cinayet silahının arandığını öğrendi. Suçun Demir'in üstüne kalmasına Züleyha'nın vicdanı el vermedi.

BETÜL, FİKRET'İ KISKANDI

Şehir kulübündeki düğün dedikoduları beraberinde getirdi. Hakan ve Züleyha birbirine çok yakıştırılırken, Betül ve Fikret'in de evlenecekleri haberi Çukurova'ya yayıldı. Betül'ün Fikret'e olan duyguları yoğunlaşırken, Fikret'in ilgisizliği Betül'ü kırdı. Züleyha ile Fikret'i sık sık beraber gören Betül ise kıskançlığa kapıldı.

HAKAN VE ABDÜLKADİR BİRBİRİNE REST ÇEKTİ

Hakan, Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı Abdülkadir'den istedi. Abdülkadir üstünlüğün kendisine geçtiğini anlayınca Hakan'ın önüne bir şart koydu. Yamanlar Holding için verdiği parayla hisse satın alıp kendisine devretmesini istedi. Hakan, aksi takdirde Züleyha'nın hapse gireceğini söyleyen Abdülkadir'in şartını reddederek oradan ayrıldı. Hakan'ın Züleyha'yı kurtarmaktan vazgeçmesinin sebebi merak konusu oldu.

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