Bazı mesleklere daha yıpranma gündemde

HÜKÜMET, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdürüyor. Hem SGK'nın yükünün azaltacak hem de mağduriyeti gidecek bir formül üzerinde durulurken, polisler, doktorlar, hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranmanın bazı meslek grupları için genişletilmesi gündemde. Bununla ilgili çalışma yapılırken, yıpranmanın hangi meslekleri daha kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor. EYT'liler için başka formüller üzerinde de çalışılıyor. Ancak, AK Parti kaynakları hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağı 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.EYT için Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor. Bu iki ülkede belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl belli oranda kesinti yapılarak emekli olma imkanı sunuluyor. Emekli yaşına gelindiğinde ise vatandaş maaşını tam alıyor. EYT'liler prim ve sigortalık sürelerini tamamlayan ancak yaş kriterini nedeniyle emekli olamayanlardan oluşuyor.EDA IŞIK