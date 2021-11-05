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Haberler Yaşam Facebook sorumlusu: “Hata yapmış olabiliriz”

Facebook sorumlusu: “Hata yapmış olabiliriz”

Facebook sorumlusu: “Hata yapmış olabiliriz”

5.11.2021

FACEBOOK'UN Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu'na katıldı. Selçuk Bayraktar'ın Instagram üzerinden yaptığı Mescid-i Aksa'da çıkan yangını dans ederek kutlayan Yahudilerin yer aldığı videonun kaldırılması hakkında açıklama yapan Alameddin, "Hatalar olmuş olabilir. Filistin vakasında hatalar oldu. Otomasyon hatası oldu hashtag bloke edildi, bu otomasyon hatasıydı. Hashtag bloke edilince Al Aksa Camii ile ilgili tüm postlar da otomatik olarak bloke edildi" dedi.
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