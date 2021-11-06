27 bin çocuk sokaktan kurtarıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke genelinde 320 mobil ekibin tespit ettiği sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 27 bin 520 çocukla ilgili önlem alındığını bildirdi. Bu doğrultuda bin 78 çocuğun ailesi hakkında yasal işlem başlatıldı. 16 bin 145 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi. 7 bin 628 çocuğun ailesine SED hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla maddi destek sağlandı.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

AYRICA 6 bin 164 çocukla ilgili eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri uygulandı, 615 çocuk ise kurum bakımına alındı. Bakan Yanık, sokakta çalıştırılan veya dilencilik yapmaya zorlanan çocukların korunması, eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla ailelere yönelik rehberlik ve destek çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için çalışmalarımızı taviz vermeden sürdüreceğiz" dedi.