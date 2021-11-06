  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 27 bin çocuk sokaktan kurtarıldı

27 bin çocuk sokaktan kurtarıldı

27 bin çocuk sokaktan kurtarıldı

6.11.2021

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke genelinde 320 mobil ekibin tespit ettiği sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 27 bin 520 çocukla ilgili önlem alındığını bildirdi. Bu doğrultuda bin 78 çocuğun ailesi hakkında yasal işlem başlatıldı. 16 bin 145 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi. 7 bin 628 çocuğun ailesine SED hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla maddi destek sağlandı.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
AYRICA 6 bin 164 çocukla ilgili eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri uygulandı, 615 çocuk ise kurum bakımına alındı. Bakan Yanık, sokakta çalıştırılan veya dilencilik yapmaya zorlanan çocukların korunması, eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla ailelere yönelik rehberlik ve destek çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için çalışmalarımızı taviz vermeden sürdüreceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

27 bin çocuk sokaktan kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.