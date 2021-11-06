MİLLÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatilde, öğretmenlerin idari izinli sayılacağını açıkladı. Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Bakan Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında izinli sayılarak okullara gelmeyecekler" ifadelerini kullandı.
Ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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