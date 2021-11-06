Son dakika: THY’den sis açıklaması

İstanbul ve Ankara'da yoğun sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis ile ilgili açıklama yaparak, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda operasyonların etkilendiğini bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız.

İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 6, 2021

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü. Kentte dünden bu yana devam eden sis, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, sisin etkisinin azılmasıyla seferler yeniden başladı. Havalimanı saat 11.10'da kalkışa, 11.40'ta ise inişlere açıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak bazı seferler ertelenirken, 21 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiş, 20 uçuş da iptal edilmişti. THY'nin 14.35'e kadar olan iç hat seferlerinin de iptal edildiği bildirilmişti.