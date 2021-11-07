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Haberler Yaşam Asker katili Suriyeli terörist tutuklandı

Asker katili Suriyeli terörist tutuklandı

Asker katili Suriyeli terörist tutuklandı

7.11.2021

HATAY'DA jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra, 2003'te iki askeri şehit ettiği ve 2009'da bir çocuğu öldürdüğü itirafında bulunan PKK'lı terörist tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerle ilgili çalışması sonucunda, "basit yaralama" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu H.M'nin (41) evinde yakalandığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen H.M. tutuklandı.
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