Canlı yayında insanları nasıl dolandırdığını anlattı

ATV'DE yayınlanan Esra Erol'da programında canlı yayına çıkan Gülten Hanım, dudak uçuklatan itiraflarda bulundu. Eşi, çocukları ve torunlarıyla hoş bir hayat yaşarken, TikTok uygulamasıyla hayatının değiştiğini anlatan kadın, "Burada Ramazan Çakmak'la tanıştım. Bana dans görüntüleri yayınladığım canlı yayınlarda para gönderiyordu. Ramazan'ın 3 otomobil parasını yedim. Evli olduğumu da biliyordu. Onu kandırdığım için, telefonuma Keriz 3 diye kaydettim" diye konuştu.

GÜLTEN Hanım'ın konuşmasının ardından canlı yayına bağlanan Çakmak, ise "Gülten Hanım'ın evli olduğunu bilmiyordum. Dolandırılmadım, paraları kendi isteğimle gönderdim. Bana evli olduğunu buluşunca söyledi" dedi. 1.5 yıldır Çakmak'la ilişkisi olduğunu söyleyen kadın, boşanma davası açtığı eşiyle de yüzleşti. Yayına bağlanan eşi Ali, "Eşim 'Ramazan'ı birlikte dolandırdık' diyor fakat palavra" dedi. Gülten Hanım ise "Adam olup da yaptırmasaydın. Alıp o telefonu kırsaydın" diye isyan etti.