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Haberler Yaşam Çeşme'de kıskanç koca vahşeti

Çeşme'de kıskanç koca vahşeti

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesinde, eşi Gülümser Sönmez’i aynı bölgede otel işleten Burak Işık ile konuşurken gören marketçi Cafer Sönmez, kıskançılk krizine girerek tüfeğine sarıldı. Öfkeli kocanın kurşun yağdırdığı Işık öldü, karısı ise ağır yaralandı

Çeşme’de kıskanç koca vahşeti

7.11.2021

İzmir Çeşme'de market işleten Cafer Sönmez (48), kıskançlık krizine girip, evinin bahçesinde birlikte gördüğü eşi Gülümser Sönmez (42) ile otel işletmecisi Burak Işık'ı (41) pompalı tüfekle vurdu. Burak Işık yaşamını yitirirken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Alaçatı mahallesinde market işleten Cafer Sönmez, önceki gece 23.00 sıralarında, işyerini kapatıp, evine döndü. İddiaya göre, iki çocuğunun annesi Gülümser Sönmez'i bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile gören adam kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfeğini alan Sönmez, eşine ve Burak Işık'a kurşun yağdırdı. Gülümser Sönmez ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı.

2 ÇOCUK BABASIYDI
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin bölgedeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Eşinin saldırısıyla ağır yaralanan Gülümser Sönmez'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis olayın ardından öfkeli koca Cafer Sönmez'i gözaltına aldı.

FENOMEN OLMUŞTU
Burak Işık'ın, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Çeşme'de otel işleten Burak Işık'ın aynı zamanda kokoreç tezgahı bulunduğu da öğrenildi. Cafer Sönmez 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılınca fenomen haline gelmişti. Önceki seçimlerde CHP'den İzmir milletvekili aday adayı da olan Sönmezi ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ERHAN GÜLENÇ

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