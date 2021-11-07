SGK’dan 66 bini aşkın organ nakline destek

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), organ veya doku nakli olacaklarla, organ veya dokusu nakledilecek kişilerin tüm tedavi giderlerinin karşılandığını belirterek, bugüne kadar toplam 66 bin 252 nakil yapıldığını bildirdi. SGK'den 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, 1156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalp-akciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere 66 bin 252 nakil gerçekleştirildi. Organ ve doku nakilleri tedavileri, 'ilave ücret alınamayacak hizmetler' arasında sayıldığından, bunlardan hiçbir ilave ücret alınmamaktadır" denildi.

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