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10 Kasım resmi tatil mi? Bankalar, okullar açık olacak mı?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'ne kısa bir süre kaldı. Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 10 Kasım nedeniyle 'resmi tatil mi?' araştırmaları da yoğunlaştı. Peki 10 Kasım'da bankalar ve okullar açık olacak mı? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar...

10 Kasım resmi tatil mi? Bankalar, okullar açık olacak mı?

08.11.2021, 10:12

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okullar, bankalar, üniversiteler resmi tatil mi olacak? sorusu araştırılmaya başlandı. 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılan Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl bu tarih anma günü olarak kabul edilmektedir. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS OLACAK MI?
Bu tarih Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler diğer günlerde olduğu gibi 10 Kasım'da da aynı saatte okullarına gidecek.

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