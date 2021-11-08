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Haberler Yaşam 630 km pedal çevirerek Anıtkabir’e varacaklar

630 km pedal çevirerek Anıtkabir’e varacaklar

630 km pedal çevirerek Anıtkabir’e varacaklar

8.11.2021

Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için Aydın'dan 19 bisikletli 630 kilometrelik yolculuğa başladı. Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü dolayısıyla 'Atamızın Yolundayız' isimli bisiklet turu düzenledi. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen tura katılan 19 bisikletli, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıktı. Bisikletlileri, yakınları uğurladı. 630 kilometrelik yolu 5 günde kat ederek Ankara'ya ulaşmayı planlayan Aydınlı bisikletliler, 11 Kasım'da Atatürk'ün huzurunda olacak.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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