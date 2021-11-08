Arkadaşını öldürüp dükkanda saklamış!

ANKARA'DA borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan Sinan Bayat'ın (70), 1 kişiyi daha öldürüp işyerinde sakladığı ortaya çıktı. Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kombici dükkanı işleten Sinan Bayat, iddiaya göre bir süre önce kendisini dolandıran Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Bayat, Acar ve Çakmak'a ateş edip kaçtı. Acar olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kombici dükkanında yakalanan Sinan Bayat'ın hareketlerinden şüphe eden polis, dükkanda bir erkek cesedi daha buldu. Gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini, bunun üzerine cinayeti işlediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.