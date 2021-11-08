İstanbul Maratonu’nda 40 bin kişi koştu

Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulan, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 43. İstanbul Maratonu yapıldı. Maratonu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı. Maraton dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. 'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği tarafından 'altın kategori'de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirildi. Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı.

BİR YIL ARADAN SONRA

Organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenlendi. Bu iki kategorideki koşu, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı. Organizasyona 40 bin kişi katıldı. Koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir de alındı. Tüm katılımcılar için aşı kartı veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi beyanı zorunluydu.

KENYALILAR KAZANDI

43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2:10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2:10:23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2:24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci, 2:24:21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno ikinci, 2:24:45 dereceyle Etiyopyalı Ayantu Abdi üçüncülüğü elde etti.

MERYEM ÜÇÜNCÜ OLDU

15 kilometrede Erkeklerde 45:02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony birinci olurken, Kenaylı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den de Kenan Sarı üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise 50:21'lik derecesiyle Kenyalı Chepngeno ilk sırada gelirken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den Meryem Erdoğan üçüncü bitirdi.

36 YILLIK TÜRKİYE REKORU KIRILDI!

Maratonda 36 yıllık Türkiye Rekoru kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli atlet Hüseyin Can, 2:16.02'lik derecesiyle 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu. Can, "36 yıllık bir rekordu, bayağı çalıştım. Bu süreçte çok emek harcadım ve rekoru kırmak nasip oldu bana. Önümüzdeki süreçte daha büyük rekorlar hedefliyorum. Yarışta bizi sürekli motive eden insanlar vardı izleyiciler arasında, sürekli Hüseyin diye bağırdılar, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.