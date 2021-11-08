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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 8 Kasım Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 8 Kasım Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 8 Kasım Pazartesi hava durumu...

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 8 Kasım Pazartesi hava durumu...
İHA

08.11.2021, 09:00

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

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