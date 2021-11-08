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Haberler Yaşam Kayınpederinin 105 gram altınını çaldı

Kayınpederinin 105 gram altınını çaldı

Kayınpederinin 105 gram altınını çaldı

8.11.2021

YALOVA'DA bir yaşlı adamın altınları çalındı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yakalanan hırsız, yaşlı adamın damadı çıktı. Altınova ilçesine bağlı Çavuşçiftliği köyünde yaşıyan 70 yaşındaki T.K.'nın evinden 105 gram altını çalındı. Durumu fark eden T.K. durumu jandarmaya bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve girip hırsızlık yapanların, yaşlı adamın damadı Y.E. ve arkadaşı D.K. olduğunu tespit etti. Ekipler Y.E.'yı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, arkadaşı D.K.'yı ise Altınova'da yakalayıp gözaltına aldı.

■ SUAT SALGIN

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