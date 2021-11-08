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Haberler Yaşam Korona ilacı hızlı toparlanma sağlıyor

Korona ilacı hızlı toparlanma sağlıyor

Korona ilacı hızlı toparlanma sağlıyor

8.11.2021

ANKARA Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, İngiltere'de acil kullanım onayı alan Kovid 19 ilacı için diğer ülkelere de üretim hakkı verilmesi gerektiğini söyledi. Balık, "ABD'de de başka bir ilacın da Faz-3 ön raporu yayınlandı. Bu, salgında önemli bir dönemeç. İlaç çok etkili, ancak fiyatı önemli. İngiltere'de 700 dolar. Fiyatın ülkelerin alım güçlerine uygun olması şart" diye konuştu. ABD'deki ilaç çalışmasına Türkiye'nin de katkı sağladığını dile getiren Balık, "Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor. Merkezimizdeki gözlemler çok başarılı. Henüz ağırlaşmamış hastalara ilk 5 günde verildiğinde çok hızlı toparlanma tespit ettik" dedi.

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