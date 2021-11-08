Müge Anlı’da bugün neler yaşandı? 8 Kasım Pazartesi Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Elif öğretmenden güzel haber. Görüntülerde Elif Hanım'ın eşinin başkası ile ilişkisi olduğu, nişan davetiyesi bile bastırdığı, sosyal hizmetlere çağrı yapıldığı görüldü. Sosyal hizmetlerin Elif Hanım'ı alıp götüreceği belirtildikten sonra Elif Hanım'ın annesinin yanına götürüldüğü de hatırlatıldı. 3 yıl sonra Elif Hanım'dan yeni görüntüler geldi ve Elif Hanım'ın artık günde yarım saat dik oturabildiği, gülümsediği, mutlu olduğu görüldü. İzmir'de 76 yaşındaki vatandaşımız bulundu. İzmir Buca'da bulunan Alzheimer hastası 76 yaşındaki beyefendini, jandarmaların sevgi izi sayesinde ekibi aradı ve ekip de beyefendinin oğlu Kazım Bey'e ulaştı. Çiğdem Yılmaz 139 gündür kayıp. En son mektup bırakıp gittiğini, Nisan ayında bir hastane girişi olduğunu öğrenildi. Şüpheli sevgilinin arkadaşı konuştu. Cenazeyi traktörle oraya mı gömdüler? Talip Bey, Fatma Hanım'ı hayatında görmediğini, televizyonda gördüğünü, Cemal Beylerin bu evi bilmediğini iddia etti ve kendisinin değil ama komşuların üzüm bağı olduğunu söyledi. Bunun üzerine üzüm bağının olduğu yere gidildi ve Talip Bey, Cemal Bey'in bu bağ evini bildiğini ama ne kadar büyük olduğunu bilmediğini, olay yerine de 15-20 dakika sürdüğünü, traktörle 1 buçuk saat sürdüğünü dile getirdi. Cezaevindeki oğlu kimi işaret etti? Cezaevindeki Yusuf Beyhan'dan çarpıcı iddialar...