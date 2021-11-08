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Haberler Yaşam Önce sevgilisine sonra kendi canına kıydı

Önce sevgilisine sonra kendi canına kıydı

Önce sevgilisine sonra kendi canına kıydı

8.11.2021

ANTALYA'DA tartıştığı sevgilisi Ayşegül Sert'i (45) tabancayla öldürdükten sonra apartman görevlisini arayan Sadullah Gültürk (68), "Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra aynı silahla başına ateş etti. Polisin koçbaşı ile daire kapısını kırarak girdiği evde ağır yaralı halde bulunan Gültürk, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Gültürk'ün cenazesi, otopsi işlemi için morga götürüldü.

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