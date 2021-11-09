Malatya’da bina çöktü, enkaz altında kalanlar var

Malatya İnönü Caddesinde bulunan bir bina henüz bilinmeyen nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Malatya merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldiği belirtilerek, "Enkazdan 9 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir" denildi.