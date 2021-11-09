Minik Ömer’in kalbinde yaşıyor

5 yaşındaki Ömer Yalçın,14 yaşında boğularak hayatını kaybeden bir çocuğun kalp kapakçığı ile hayata bağlandı.

İSTANBUL'DA 14 yaşında boğularak hayatını kaybeden çocuğun kalp kapakçığı, 5 yaşındaki Ömer'e nakledildi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon sonrası konuşan Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, "Vefat eden çocuğun kalp kapağını ben çıkarmıştım. Bu vakamız hastanemizdeki ilk vakamızdı gayet de güzel geçti. Aile vefat eden çocuk için çok üzüldü ancak kendi çocukları için de sevindiler. Vefat eden kişilerden diğer insanlara faydası olacak organları alabilmemiz lazım" dedi. ekibine fotoğrafını göndererek teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.