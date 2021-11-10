Çocukken tanıştığı Atatürk’ü unutamıyor

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün muhafız subaylarından Daniş Karabelen Paşa'nın kızı 92 yaşındaki Özcan Atamert, çocukluğunda birçok kez görme fırsatı bulduğu Atatürk ile ilgili anılarını unutamıyor. Atatürk'ün kendisini çok etkilediğini söyleyen Atamert, "Bizim onu görmek için koşmamız, onun bize 'Nasılsınız çocuklar?' diye sorması, unutulmazdı. Çocuklarla hep bir arada olurdu. Çok güzel konuşan, insanlara değer veren, çok zarif bir insandı" dedi.

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