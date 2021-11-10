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Haberler Yaşam e-Duruşma uygulaması 81 ilde başladı

e-Duruşma uygulaması 81 ilde başladı

e-Duruşma uygulaması 81 ilde başladı

10.11.2021

ANKARA'DA 2013 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/ PDY üyeleri tarafından sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında 25 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ilgili illerin emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından başlandı.
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