Hatırlatma dozu önemli

SAĞLIK Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip korona virüs (Kovid- 19) ile mücadele kapsamında yapılan üçüncü doz aşının önemine dikkati çekti. Prof. Dr. Şener, geçen hafta yapılmaya başlanan 3. doz hatırlatma aşısına toplumda bir kesimin mesafeli olduğunu söyledi. Şener, yoğun bakım ve hastaneye yatan hasta grubunda halihazırda 2 doz aşılanmış ancak üçüncü doz zamanı gelmesine rağmen bu aşıyı olmamış hastalar bulunduğu aktardı
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