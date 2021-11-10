Malatya’da can pazarı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınarı caddesindeki 2 katlı bir binanda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaşın enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarılırdı.

Binanın yıkılmadan önceki hali

Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Binada tamirhane, fırın ve tavuk satışı yapan bir dükkan ve kıraathane var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor" dedi.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

KORKUNÇ BIR İDDİA

Öte yandan olayın ardından iddialar da beraberinde geldi. Yaklaşık olarak 60 yıllık binada gün içerisinde yapılan tadilatta taşıyıcı kolonlardan birinin kesildiği öne sürüldü. Bahsi geçen iddia ile ilgili olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.