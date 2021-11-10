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Haberler Yaşam THY'den 10 Kasım paylaşımı

THY'den 10 Kasım paylaşımı

Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83'ncü yılı anısına videolu paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83 yıldır saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

THY’den 10 Kasım paylaşımı
AA

10.11.2021, 11:34

Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83'ncü yılı anısına videolu paylaşım yaptı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan İstanbul ve Dolmabahçe Sarayı görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83 yıldır saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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