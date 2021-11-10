Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83'ncü yılı anısına videolu paylaşım yaptı.
THY'nin Twitter hesabından yapılan İstanbul ve Dolmabahçe Sarayı görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83 yıldır saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) November 10, 2021
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.#10Kasım #TürkHavaYolları pic.twitter.com/yEGn3S7UII
THY'den 10 Kasım paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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