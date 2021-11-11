Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ÇANAKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheli için Çanakkale merkezli olarak, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen 2'si muvazzaf, 5'i eski askeri personel olmak üzere toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI