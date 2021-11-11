Euronews’in skandal Atatürk paylaşımına tepki

FRANSA merkezli Euronews TV kanalının Türkçe servisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde skandal bir paylaşıma imza attı. Euronews Türkçe, Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle hayatı boyunca geçirdiği ölüm tehlikesi ve hastalıklarını anlattığı bir haber yayınladı. Haber, kanalın Twitter hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım'da 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata hangi hastalıkları geçirdi?" ifadeleriyle paylaşıldı. Paylaşıma çok sayıda eleştiri geldi. Bunun üzerine TV yönetimi açıklama yayınlayarak özür dilemek zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR CEVAP VERDİ

Paylaşıma kısa sürede yüzlerce tepki geldi. Bunun üzerine bu paylaşım kaldırıldı. Ancak özür mesajının altına da yüzlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "İçinizdeki Atatürk alerjisini tutamayıp kusarak ne olduğunuzu gösterdiğiniz için teşekkür ederiz" derken, bir başkası da, "İnceleme sonucunu merakla bekliyor olacağız. Bunu bir özürle geçiştiremezsiniz!" dedi. Bir vatandaş bunun bilinçli yapıldığını savunurken, bazı vatandaşlar da, "Sabah kalkıp bugün nasıl kendimize sövdürürüz diye mi düşündünüz?", "Özür dilemeyin. Bu sizin içinizdeki Atatürk nefretinin dışa vurumu" ifadelerini kullandı.