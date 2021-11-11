FETÖ’den ihraç astsubayı Balıkesir polisi yakaladı

BALIKESİR Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ'den 6 yıl 3 ay hüküm kararı onanan ve astsubay olarak görevli iken görevinden ihraç edilen kişinin ilçede olduğunu belirledi. Polis ekipleri, yapılan teksif çalışmaları sonucu aranan kişiyi sanayi bölgesinde yakaladı. Yakalanan firari şahıs, Burhaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Polis ekipleri, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam edeceğini açıkladı.

■ SUAT SALGIN