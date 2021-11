Yaşayan Atatürk

Büyük Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, başkomutan, tarımda, sanayide, eğitimde ve sanatta bugün bile bir çok ülkenin örnek aldığı lider Mustafa Kemal Atatürk... Dün Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 83'üncü yılıydı. 10 Kasım 1938. Oysa 83 yılda bir çok ülkede liderler yaşadı, kendilerine göre de bir çok devrimler ve değişimler yaşattılar. Hiçbir liderin eser ve devrimleri Mustafa Kemal Atatürk gibi 83 yıldır hayatta kalmadı ve de örnek alınmadı. Bu süre içerisinde de bir çok lider kendi halkı içinde unutuldu. Her yıl 10 Kasımlarda Anıtkabir dolar taşar, yollarda sabah saat 9:05'te Türkiye'de ve Türk ulus devletlerinde hayat tam anlamı ile durur. Gökteki kuşlar, denizdeki balıklar yerdeki karıncalar bile bir an olsun bu duraklamaya ayak uydurur. Bu toprakları toprak yapan atasını ve baş komutanını saygı ile anar. Ben Atatürk'ü hep anmışımdır. İşte size Halim Yağcıoğlu'nun kaleminden 'Atatürk'ten Son Mektup' şiiri mutlaka her kurum, kuruluş ve okulun girişine asılması gereken hayat dersi gibi bir mektup;

ATATÜRK'TEN SON MEKTUP

Siz beni hâlâ anlayamadınız,

Ve anlayamayacaksınız çağlarca da,

Hep tutturmuş "yıl 1919, Mayısın 19'u" diyorsunuz,

Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz.

Mustafa Kemal'i anlamak bu değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Bırakın o altın yaprağı artık,

Bırakın rahat etsin anılarda şehitler,

Siz bana neler yaptınız ondan haber verin,

Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin,

Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Bana muştular getirin bir daha,

Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan;

Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı,

Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı,

Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarınızda,

Hâlâ oturmuş, 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz,

Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın,

Uluslar, fethine çıkıyor uzak dünyaların.

Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,

Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,

Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,

Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Halim Yağcıoğlu