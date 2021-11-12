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Ara tatil için son ders zili bugün çalıyor

Ara tatil için son ders zili bugün çalıyor

12.11.2021

OKUL öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak. Öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM 7 ŞUBAT'TA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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