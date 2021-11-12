Bu alçağı bir de savunmuşlar!

Balıkesir'in Havran ilçesinde, uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelileri kovalayan ekipteki polis memuru Abdülkadir Güngör (30), uyuşturucu satıcısının açtığı ateş sonucu şehit oldu. Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirileceği ihbarını alan polis, Havran mahallesinde aracı durdurmak istedi. 'Dur' ikazına uymayan zanlılar, narkotik ekiplerine pompalı tüfekle ateş açtı.

SAÇMALARLA AĞIR YARALANDI

Çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör vücuduna isabet eden saçmalar sonucu ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit polis Abdülkadir Güngör için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki Şehit Hamdibey Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehit eşi Merve Güngör, tören boyunca 3 yaşındaki kızı Almina'ya sarılarak ağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken genç kadını, şehidin mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Naaşı daha sonra askeri uçak ile memleketi Erzurum'a gönderilen Şehit Abdulkadir Güngör, Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

CHP'Lİ TANRIKULU ÖNERGE VERMİŞ!

Kaçmaya çalışan Osman Beke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul kısa bir kovalamacadan sonra yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, sorgularında pompalı tüfekle ateş eden kişinin kaçan Devrim Erdem olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin aradığı suçlunun isminin, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 2014 yılında dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde de geçtiği ortaya çıktı.

3 GÜN ODADA TUTULMUŞ!

Önergedeki sorunun, "Balıkesir Kapsut L Tipi Cezaevi'nde adli tutuklu Devrim Erdem elleri kelepçeli olarak üç gün odada tutulduğu iddiası doğru mudur?" şeklinde olduğu öğrenildi. Polis katili Devrim Erdem, Edremit'te bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen film gibi bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Suç aleti pompalı tüfeğin de ele geçirilirken, biri kadın 4 zanlının polisteki işlemleri devam ediyor.

SUAT SALGIN