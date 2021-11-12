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Haberler Yaşam Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

12.11.2021

TERÖR örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 62 operasyonel timde 718 personelin görev aldığı belirtildi.
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