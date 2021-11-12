Evlat eyleminin 800’üncü gününde şehitlere saygı

DİYARBAKIR'DA çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 240 aile, evlat nöbetlerinin 800'üncü gününde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenledi. "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları atan aileler, evlatlarına da çağrıda bulundu. Annelerden Ayten Elhaman, "HDP'nin iç yüzünü artık bütün dünya görsün. Çocuklarımızın ellerinden kalemi alıp, dağlarda öldürüyorlar" dedi. Necibe Çiftçi de, "Bir evladımı şehit ettiler, bir evladımı da kaçırdılar. Allah'ın izniyle inşallah bu HDP-PKK çökertilecek" dedi.

DİĞER