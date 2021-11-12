  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Evlat eyleminin 800’üncü gününde şehitlere saygı

Evlat eyleminin 800’üncü gününde şehitlere saygı

Evlat eyleminin 800’üncü gününde şehitlere saygı

12.11.2021

DİYARBAKIR'DA çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 240 aile, evlat nöbetlerinin 800'üncü gününde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenledi. "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları atan aileler, evlatlarına da çağrıda bulundu. Annelerden Ayten Elhaman, "HDP'nin iç yüzünü artık bütün dünya görsün. Çocuklarımızın ellerinden kalemi alıp, dağlarda öldürüyorlar" dedi. Necibe Çiftçi de, "Bir evladımı şehit ettiler, bir evladımı da kaçırdılar. Allah'ın izniyle inşallah bu HDP-PKK çökertilecek" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evlat eyleminin 800’üncü gününde şehitlere saygı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.