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Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Kasım 2021 korona vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Kasım 2021 korona vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Kasım 2021 korona vaka ve vefat tablosunu paylaştı
İHA

12.11.2021, 19:31 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021, 19:48

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 12 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 637 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 354 bin 287 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 164 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,84 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 219 bin 170'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 1 aydaki vakaların yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" dedi.

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