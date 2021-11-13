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Haberler Yaşam Bakan Özer’den ara tatil mesajı

Bakan Özer’den ara tatil mesajı

Bakan Özer’den ara tatil mesajı

13.11.2021

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım arası 9 günü kapsayan 'ara tatil' ile ilgili bir video mesaj yayınladı. Bakan Özer, çocuklar ve Türkiye için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlattıkları yüz yüze eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük 'ara tatil' ile mola vereceklerini belirtti. ARA tatilin sağlıkla geçmesini temenni eden Özer, "Ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" dedi.

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