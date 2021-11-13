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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! İzmir'de hava bugün nasıl olacak?

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları, 2 ila 4 derece artacak. 13 Kasım Cumartesi günü İzmir'de hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! İzmir’de hava bugün nasıl olacak?

13.11.2021, 08:51 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021, 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer yelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar ) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YOZGAT °C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARS °C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

VAN °C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Az bulutlu

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