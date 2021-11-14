Antik kentin ‘mutlu çobanı’ bekçi olmak istiyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2 bin 400 yıllık Lydae Antik Kenti'nin yakınında ailesiyle yaşayan ve çobanlık yapan Mutlu Balcı, bölgeye gelen yerli ve yabancı doğa yürüyüşçülerine gönüllü rehberlik yapıyor. Antik kentte bekçi olmak istediğini söyleyen Balcı, yetkililerden destek istedi. Antik kentin yer aldığı Kapıdağ yarımadasında eşi ve kızı ile 38 yıldır yaşayan Balcı, bölgeye sadece denizden ve patika yoldan ulaşılabildiğini söyledi.

"HAYATIM ASLA DEĞİŞMEZ"

Bölgeye ailesiyle birlikte 12 yaşında geldiğini anlatan Balcı, "Çobanlıkla geçiniyorum. Burada tiyatro, sarnıç ve kral mezarı var. Gelenlere kendi bildiğim kadar yardımcı oluyorum. Yol tarif edip, gitmek isteyeni götürüp getiriyorum. Kaybolanlar olabiliyor. Telefon ederler, bulurum" dedi. Antik kenti korumak için elinden geleni yaptığını dile getiren Mutlu Balcı, "Buraya bekçi olmak isterim. Hayatım aynen devam eder. Hiç değişmem. Bekçilik konusunda yardımcı olunursa, ismim gibi mutlu olurum" diye konuştu.

ÖMER KUNDAKÇI