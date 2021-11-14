KOVİD 19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turları yeniden başlıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021-2022 döneminde Kudüs turlarına tekrar başlanacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonundaki Kudüs turuna katılmak isteyenlere, yemekli iki ayrı konaklama imkanı sunulacak. Turlara katılacaklara dini rehberlik hizmeti de verilecek. Kudüs'e gitmek isteyen vatandaşlar, ilgili makamlarca alınan Kovid 19 tedbir ve kurallarına uymak zorunda olacak.

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