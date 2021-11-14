Meteoroloji 14 Kasım Pazar hava durumu tahminini açıkladı! İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Orta Karadeniz'de 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kadar Orta ve Doğu Akdeniz'de 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
Meteoroloji 14 Kasım Pazar hava durumu tahminini açıkladı! İzmir'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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