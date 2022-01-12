Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik" diyerek, binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamını yeni bir zaferle taçlandırmak istediklerini ifade etti. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Ülkemiz BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'ne 2006 yılında taraf olmuştur. 2008 yılından beri de bu listeye en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler arasında yer alıyoruz. Son olarak hüsnü hat sanatının da ilave edilmesiyle ülkemizin bu listedeki değer sayısı 21'e çıkmıştır. Bugün bir arada olduğumuz Yaşayan İnsan Hazineleri de aynı sözleşme kapsamındaki envanter faaliyetlerinden biridir. Yaşayan İnsan Hazineleri envanterinin temel şartı olan usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenme geleneği Ahilik geleneğimizin de esasını oluşturuyor. Medeniyetimizde şehirler mabetleri, meskenleri, cadde ve çarşılarıyla, toplumun maneviyatını da yansıtan bir ayna hüviyetindedir. Baktığımız her yerde şehri meydana getiren maddi unsurların tamamının aslında manevi bir kalıptan çıktığını hissederiz.

YİĞİTLİK ERKANININ YOLU

İlim ve irfan ehli yanında zanaat ve ticaret erbabı da, aynı manevi kaynaklardan beslenmiştir. İnsani tarafı iktisadi tarafından daha ön planda mekânlar olan bizim çarşılarımız başka milletlerin çarşılarına benzemez. Bizim dükkânlarımız elbette birer ticarethane, geçim kaynağıdır, ama daha önemlisi dilimizle doğruluk, elimizle cömertlik, ayağımızla yiğitlik erkânının yoludur. Ahilik kültürüyle yetişen insanlar bir taraftan maharetlerini sergileyerek zanaatlarını icra ederken diğer taraftan da toplumu kaynaştıran değerleri geleceğe taşıyor. Asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz. İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz.

İTİBARIMIZI ARTIRDIK

Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü sınırları güçlü tutmaktan geçiyor. Her birimiz kendi alanımızda ortaya koyduğumuz gayretle, yenilikçi fikir ve eserlerle bu sürece katkıda bulunacağız ki arzu ettiğimiz iklimi oluşturabilelim. Türkiye'nin bir süredir verdiği mücadele işte bu seviyeyi yakalama mücadelesidir. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, dünyadaki itibarımızı artırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

ÖDÜL ALAN SANATÇILAR

Tevfik Alparslan Babaoğlu-Ebru Sanatı Fatma Çiçek Derman-Tezhip Sanatı Alpay Ekler-Karagöz Sanatı Ayten Tiryaki-Hat Sanatı Amir Ateş-Mevlit Geleneği Gülbün Mesara-Tezhip, Katı ve Minyatür Sanatı Fatma Önkol-Masal Anlatma Geleneği Ali Akbey-Geleneksel Ahşap Oyuncak Hasan Tabakoğlu-Kazaziye Ustalığı Mustafa Sami Onay-Tahta Kaşık Yapım Ustalığı Hasan Tuluk-Metal El İşçiliği Geleneği Hüsamettin Yivlik-Ahşap Oyma Sanatı Sevim Ataner-Ehram Dokuma Ustalığı İbrahim Atıcı-Semer Yapım Ustalığı İsmail Araç-Karatabak Dericilik Ustalığı Mehmet Başsav-Geleneksel Lületaşı Ustalığı Mehmet Orhan Çakıroğlu-Yemeni Yapım Ustalığı Mustafa Civelek-Islık Dili Geleneği Nahya Güzelyurt-Yorgan Yapım Ustalığı Salim Yaşar-Çömlek Ustalığı Tansel Işık-Ağaç Baston Yapımı Ustalığı Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Geleneği.