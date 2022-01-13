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Haberler Yaşam Korona virüse yakalanan vekil sayısı 200’ü geçti

Korona virüse yakalanan vekil sayısı 200’ü geçti

13.1.2022

KOVİD-19'UN Omicron varyantıyla birlikte Meclis'te korona virüse yakalanan milletvekili sayısı 200'ü aştı. 4 doz aşı yaptırmalarına rağmen son 10 günde çoğunluğu AK Parti'den olmak üzere milletvekilleri yeniden virüse yakalanmaya başladı. AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ikinci kez virüs kaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Partili Emine Sare Aydın, Salih Cora, Emine Nur Günay ve Orhan Erdem'in tedavi süreçleri ise evde devam ediyor. CHP'den de İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer son dönemde Covid-19 geçirenler arasına girdi.