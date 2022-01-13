Türkiye’de ilk kez akciğer damarı tümörü görüldü

SAMSUN'DA yaşayan Raşit Batur (28), 9 ay önce Kovid geçirdi. Şikayetleri aylarca geçmedi. Tekrar tomografi çekildi, akciğer damarlarının neredeyse yüzde 90'ının "pıhtı ile" tıkandığı sanıldı. Acilen ameliyat için İstanbul'a sevk edildi. Gerçek, ameliyat masasında ortaya çıktı.

Akciğer damarlarının neredeyse tamamı "pıhtı" ile değil, dünyada da nadir teşhis edilebilen bir tümör ile tıkanmıştı. Üstelik tümör, kalp kapağını da sarmıştı. 8 saat süren bir operasyonla genç adamın akciğer damarlarındaki tümörler temizlendi, eş zamanlı olarak kalp kapağı kendi dokusu ile tamir edildi. Batur, ameliyatta kullanılan teknikler ve Kovid sonrası ortaya çıkan "pulmoner sarkom" (akciğer damarı tümörü) teşhisi alan ilk vaka olarak literatüre de girecek.