Kaç köpek kayıt altına alındı? Bakanlık açıkladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasıyla ilgili 7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' ile 'Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Yapılan yasal düzenleme ve daha sonra yayımlanan 'Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi' ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak, buna ilişkin belgeyle birlikte bugüne kadar bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kaydettirmelerinin istendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Düzenlemede hayvanlarını kısırlaştırarak kayıt altına aldırmak istemeyenlerin söz konusu hayvanları en yakın bakımevine bırakabileceği ve yerel yönetimlerin bu hayvanları teslim almak zorunda olduğuna da yer verilmişti. Belirtilen süre kapsamında hayvanlarını kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmayanlara, hayvan başına 14 bin 982 Türk lirası idari para cezası verilecek ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar; kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacaktır. Buna aykırı hareket edenlere 14 bin 982 Türk lirası idari para cezası verilecektir" denildi.



SOKAĞA TERK CEZASI ARTTI

Sokağa terk edenlere verilecek cezanın arttığı belirtilerek, "Bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 Türk lirası idari para cezası verilecektir. Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasıyla ilgili tanınan yasal süre bugün sona erecektir. Ancak, genelgenin yürürlüğe girmesinden (07.12.2021) önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olana kadar kayıt olma işlemi devam edecektir" açıklaması yapıldı.



20 BİN 843 TEHLİKE ARZ EDEN KÖPEK KAYIT ALTINA ALINDI

Kayıtların hala devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara'da 1925, İstanbul'da 4 bin 858, İzmir'de 2 bin 541 olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul'da kayıt altına alınmıştır. Bugün sona erecek kayıtlar halen devam etmektedir. Vatandaşlarımız başıboş gezen, tehlike arz eden bu köpek ırklarını gördüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube, Tarım ve Oman İl/İlçe Müdürlükleri veya belediyelere ve kolluk kuvvetlerine haber verebilirler."