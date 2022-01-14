Menderes’in Müzesi kapılarını açıyor

AYDIN'IN Koçarlı İlçesinde yapımı tamamlanan Merhum Başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan Demokrasi Müzesi, yarın Başkan Recep Tayyip Edoğan'ın da katılımıyla açılacak. Çine Çayı kenarında, 700 metrekare içerisinde 3 katlı inşa edilen müzenin giriş kapısının önüne, Menderes'in çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı konuldu. Adnan Menderes'in çalışma masası, özel eşyaları, Menderes'in köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri, 1960 darbesi dönemine ait gazeteler giriş bölümüne yerleştirildi. Ziyaretçiler burada, Menderes'in milletvekili seçildiği günün radyo bültenini de dinleyebilecek. ■ İHSAN KARATAŞ

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